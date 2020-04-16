Microsoft анонсировала «Планетарный компьютер»

Компания Microsoft рассказала о своих планах по сохранению биоразнообразия и природных экосистем в рамках программы AI for Earth.

В качестве ключевой «фишки» Microsoft преподнесла так называемый «Планетарный компьютер». Это новая открытая вычислительная платформа, которая предоставит ученым, специалистам по охране природы, организациям и государствам возможность быстрого доступа к данным о состоянии Земли.

«Планетарный компьютер» представляет собой платформу с искусственным интеллектом на базе облака Microsoft Azure, использующую машинное обучение для анализа данных из различных источников.





Как отмечает Microsoft, на основе этой информации можно будет следить за изменениями в экосистеме и принимать более рациональные решения об использовании природных ресурсов. Например, отслеживать изменение размеров лесов, оценивать риски затоплений и многое другое. Просмотреть, обновить или дополнить эту информацию сможет любой человек на планете.

Партнером Microsoft в создании «Планетарного компьютера» станет Esri, специализирующаяся на геоинформационных системах.