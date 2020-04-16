Представлен флагманский смартфон Honor 30 Pro+ с камерой почти как у Huawei P40 Pro

Бренд Honor представил свои флагманские смартфоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+, причем старшая модель уже заняла второе место в рейтинге лучших камерофонов, уступив только Huawei P40 Pro. С анонсом более доступной модели под названием Honor 30 вы можете ознакомиться в следующей заметке.





Смартфоны получили обновленный дизайн с большим логотипом бренда на задней панели. Разработчики использовали дизайн экрана-водопада, который загибается на угол 70 градусов. Смартфоны получили тонкий корпус толщиной всего 8,38 мм и массе 190 граммов.

Оба смартфона получили 6,57-дюймовый OLED-экран разрешением 2340 x 1080 пикселей. Honor 30 Pro+ поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и частоту отклика сенсорного слоя 180 Гц, который оценят поклонники мобильных игр. Honor 30 Pro и Honor 30 Pro получили подэкранные сканеры отпечатков пальцев.

Оба смартфона построены на базе однокристальной системы Kirin 990 5G с полной поддержкой сетей пятого поколения. Honor 30 Pro и 30 Pro + оснащены эффективной системой жидкостного охлаждения.





Во фронтальной камере установлены датчики изображения разрешением 32 и 8 Мп, второй датчик получил сверхширокоугольный объектив. В основной камере Honor 30 Pro установлен 40-мегапиксельной датчик Sony IMX600 сенсор и 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

В основной камере Honor 30 Pro+ используется тот же большой 50-мегапиксельный 1/1,28-дюймовый датчик Sony IMX700, который установлен в Huawei P40 Pro. Кроме того, смартфон поддерживает 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум. Ширик здесь тоже 16-мегапиксельный. Телевики в обоих смартфонах 5-мегапиксельные. По поводу оптической стабилизации есть вопросы: источник пишет, что она есть, а обозреватели DxOMark утверждают обратное.

Что касается автономности, то Honor 30 Pro и Honor 30 Pro + оснащены аккумуляторными батареями емкостью 4000 мА•ч и поддерживают быструю зарядку мощностью 40 Вт, в то время как Honor 30 Pro+ также поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.

Смартфоны поддерживают технологию Wi-Fi 6+, максимальная скорость передачи данных может достигать 2,4 Гбит/с. Смартфоны получили стереодинамики, они работают под управлением Magic UI 3.1 на базе Android 10.

Цены:

* Honor 30 Pro: 8/128 ГБ - $566, 8/256 ГБ - $622

* Honor 30 Pro +: 8/128 ГБ - $707, 12/256 ГБ - $778

Продажи стартуют 21 апреля.