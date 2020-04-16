Финансовые новости
- |
- 16.04.20
- |
- 02:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлен флагманский смартфон Honor 30 Pro+ с камерой почти как у Huawei P40 Pro
13:03 15.04.2020 |
Бренд Honor представил свои флагманские смартфоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+, причем старшая модель уже заняла второе место в рейтинге лучших камерофонов, уступив только Huawei P40 Pro. С анонсом более доступной модели под названием Honor 30 вы можете ознакомиться в следующей заметке.
Смартфоны получили обновленный дизайн с большим логотипом бренда на задней панели. Разработчики использовали дизайн экрана-водопада, который загибается на угол 70 градусов. Смартфоны получили тонкий корпус толщиной всего 8,38 мм и массе 190 граммов.
Оба смартфона получили 6,57-дюймовый OLED-экран разрешением 2340 x 1080 пикселей. Honor 30 Pro+ поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и частоту отклика сенсорного слоя 180 Гц, который оценят поклонники мобильных игр. Honor 30 Pro и Honor 30 Pro получили подэкранные сканеры отпечатков пальцев.
Оба смартфона построены на базе однокристальной системы Kirin 990 5G с полной поддержкой сетей пятого поколения. Honor 30 Pro и 30 Pro + оснащены эффективной системой жидкостного охлаждения.
Во фронтальной камере установлены датчики изображения разрешением 32 и 8 Мп, второй датчик получил сверхширокоугольный объектив. В основной камере Honor 30 Pro установлен 40-мегапиксельной датчик Sony IMX600 сенсор и 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.
В основной камере Honor 30 Pro+ используется тот же большой 50-мегапиксельный 1/1,28-дюймовый датчик Sony IMX700, который установлен в Huawei P40 Pro. Кроме того, смартфон поддерживает 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум. Ширик здесь тоже 16-мегапиксельный. Телевики в обоих смартфонах 5-мегапиксельные. По поводу оптической стабилизации есть вопросы: источник пишет, что она есть, а обозреватели DxOMark утверждают обратное.
Что касается автономности, то Honor 30 Pro и Honor 30 Pro + оснащены аккумуляторными батареями емкостью 4000 мА•ч и поддерживают быструю зарядку мощностью 40 Вт, в то время как Honor 30 Pro+ также поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.
Смартфоны поддерживают технологию Wi-Fi 6+, максимальная скорость передачи данных может достигать 2,4 Гбит/с. Смартфоны получили стереодинамики, они работают под управлением Magic UI 3.1 на базе Android 10.
Цены:
* Honor 30 Pro: 8/128 ГБ - $566, 8/256 ГБ - $622
* Honor 30 Pro +: 8/128 ГБ - $707, 12/256 ГБ - $778
Продажи стартуют 21 апреля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Поворозника. Чем обернется для Кличко коррупционный скандал с его замом
|ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн
|Карантинные опросы: Что будет с рейтингами власти после завершения эпидемии
|14 апреля курс гривны межбанке активно раскачивали в разные стороны, но закончился день не в ее пользу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен флагманский смартфон Honor 30 Pro+ с камерой почти как у Huawei P40 Pro
|Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек
|Представлен OnePlus 8 — удешевлённый флагман стоимостью от $699
|Alibaba и Tencent отправили пятую часть всех заявок на блокчейн-патенты за 2019 год
|Названа пятерка самых популярных мобильных приложений в Украине
|BMW не откажется от выпуска седанов
Это интересно
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов
|Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой
|Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
|Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?