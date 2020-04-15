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Представлен OnePlus 8 — удешевлённый флагман стоимостью от $699
23:48 14.04.2020 |
Помимо «продвинутого флагмана» OnePlus 8 Pro сегодня была представлена и более простая модель OnePlus 8 для тех, кто хочет получить отличные характеристики при сниженной цене. Впрочем, времена, когда OnePlus выпускала флагманы вдвое дешевле ведущих конкурентов, остались позади, так что на бюджетность рассчитывать не стоит.
OnePlus 8 отличаться чуть большей компактностью: диагональ закругляющегося к краям экрана Fluid AMOLED с поддержкой HDR10+ составила 6,55 дюймов, перфорация под одиночную 16-Мп камеру осталась. К сожалению, снижены были такие характеристики, как разрешение - до Full HD+ (1080 × 2400) и частота - до 90 Гц (скорость реакции сенсорного датчика - до 180 Гц).
Упрощённая модель лишилась и другой отличительной функции - поддержки беспроводной зарядки (ёмкость аккумулятора также слегка уменьшена - до 4300 мА·ч). Скоростная проводная зарядка здесь такая же - Warp Charge 30T, то есть 30-Вт.
Хотя аппарат использует тот же 7-нм чип Qualcomm Snapdragon 865 (8 ядер ЦП Kryo 585 @2,84 ГГц и ГП Adreno 650), он дополняется оперативной памятью объёмом до 12 Гбайт стандарта LPDDR4X (а не LPDDR5) и скоростным накопителем UFS 3.0 объёмом до 256 Гбайт (с технологиями TurboWrite и HPB). Поддержку сетей 5G обеспечивает модем Snapdragon X55.
Тыльная камера здесь «всего лишь» тройная: 48-мегапиксельный основной модуль Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией; упрощённый 16-Мп сверхширокоугольный (116°) модуль f/2,2 и, наконец, 2-Мп датчик макросъёки f/2,4. Поддержка записи видео 4K/60p в режиме HDR и с улучшенной стабилизацией - в наличии.
Ещё одним важным упрощением по отношению к модели Pro является отсутствие защиты от воды и пыли. Среди прочих особенностей можно отметить двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos; поддержку Wi-Fi 6; улучшенную тактильную отдачу Haptic Vibration 2.0; поддержку USB 3.1; Bluetooth 5.1, NFC а также облегчённую платформу OxygenOS на базе Android 10. Имеется поддержка двух SIM-карт и подэкранный сканер отпечатков пальцев.
В целом, как можно видеть, OnePlus 8 уступает своему старшему собрату во многих отношениях. Преимуществами же этой модели является, разумеется, цена, а также чуть меньший вес (180 граммов, на что производитель делает акцент) и размеры (160,2 × 72,9 × 8 мм). Аппарат выпускается в чёрном, зелёном и перламутровом цветовых исполнениях.
OnePlus 8 выйдет на европейский рынок 21 апреля, а в США дебютирует 29 числа. За базовую модель с 8 Гбайт ОЗУ и 128-Гбайт накопителем придётся отдать $699, а более продвинутая 12/256 Гбайт обойдётся в $799.
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