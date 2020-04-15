Названа пятерка самых популярных мобильных приложений в Украине

Мобильные приложения Viber, Chrome и YouTube стали самыми популярными среди украинцев, которые используют мобильную операционную систему Android от компании Google, по итогам марта. Об этом сказано в исследовании украинского представительства международной консалтинговой компании Kantar.

В частности, мессенджер Viber охватил 97,9% пользователей операционной системы Android от компании Google в Украине, интернет-браузер Chrome - 96,4%, приложение для просмотра видео YouTube - 96%.

В первую пятерку также вошли мобильное приложения для электронной почты Gmail c охватом 91,8% и приложение соцсети Facebook c охватом 87,2%.

Согласно исследованию, среди 15 самых популярных среди украинцев приложений также есть 4 украинских: «Приват24», Olx.ua, «Новая почта» и monobank.

Также в Kantar сообщили, что средняя продолжительность использования приложения Viber увеличилась на 2,9 минуты в день, YouTube - на 3,1, Facebook - на 5,3, Instagram - на 2,4.

Исследование проводилось среди пользователей операционной системы Android в Украине в возрасте от 15 до 70 лет.