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Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
12:31 13.04.2020 |
Согласно последней информации, Samsung закроет все линии по производству жидкокристаллических дисплеев (LCD) до конца этого года. Источники утверждают, что Samsung собирается перейти от ЖК-дисплеев к новой технологии QD-OLED.
Ожидается, что новые телевизоры компании будут использовать экраны QD-OLED, кроме того, в ближайшее время Samsung потратит 11 миллиардов долларов на строительство завода, который будет заниматься выпуском телевизоров QD-OLED.
Говоря о технологии Samsung QD-OLED, стоит отметить, что она сохраняет преимущества OLED-экранов. При этом технология квантовых точек позволяет придать экрану высокую цветовую гамму и яркость. Сложность и стоимость производства QD-OLED после выхода на уровень массового производства будет ниже, чем у OLED. Источники уверены, что это очень перспективная технология. Экраны QD-OLED по качеству будут превосходить OLED и при этом стоить меньше.
Однако есть ряд факторов, которые мешают QD-OLED быстро отодвинуть в сторону OLED:
* Технология OLED является зрелой и продолжает развиваться, поэтому цена падает
* На данном этапе QD-OLED все еще является только лабораторным продуктом, никто не знает, каким будет процент выхода качественной продукции
* Технология QD-OLED недостаточно развита, массовое производство пока невозможно
* Изначально цена QD-OLED будет такой же высокой, как у OLED
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