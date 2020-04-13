Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED

Согласно последней информации, Samsung закроет все линии по производству жидкокристаллических дисплеев (LCD) до конца этого года. Источники утверждают, что Samsung собирается перейти от ЖК-дисплеев к новой технологии QD-OLED.

Ожидается, что новые телевизоры компании будут использовать экраны QD-OLED, кроме того, в ближайшее время Samsung потратит 11 миллиардов долларов на строительство завода, который будет заниматься выпуском телевизоров QD-OLED.

Говоря о технологии Samsung QD-OLED, стоит отметить, что она сохраняет преимущества OLED-экранов. При этом технология квантовых точек позволяет придать экрану высокую цветовую гамму и яркость. Сложность и стоимость производства QD-OLED после выхода на уровень массового производства будет ниже, чем у OLED. Источники уверены, что это очень перспективная технология. Экраны QD-OLED по качеству будут превосходить OLED и при этом стоить меньше.

Однако есть ряд факторов, которые мешают QD-OLED быстро отодвинуть в сторону OLED:

* Технология OLED является зрелой и продолжает развиваться, поэтому цена падает

* На данном этапе QD-OLED все еще является только лабораторным продуктом, никто не знает, каким будет процент выхода качественной продукции

* Технология QD-OLED недостаточно развита, массовое производство пока невозможно

* Изначально цена QD-OLED будет такой же высокой, как у OLED