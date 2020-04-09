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Google запретила сотрудникам использовать Zoom
18:46 09.04.2020 |
Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на письмо, разосланное работникам компании.
«Согласно нашей политике, мы не позволяем сотрудникам использовать непроверенные приложения, которые находятся вне нашей корпоративной сети. Недавно наша команда безопасности проинформировала работников, использующих Zoom на корпоративных компьютерах, что оно больше не будет запускаться, так как не соответствует нашим стандартам безопасности», - заявил BuzzFeed представитель компании Хосе Кастанеда.
Популярность приложения для видеоконференций Zoom стремительно росла после массового перевода сотрудников на удаленную работу по всему миру. Капитализация компании увеличилась втрое, количество ежедневных пользователей превысило 200 млн.
В последнее время Zoom нередко критикуют за проблемы с безопасностью и хранением данных. В прошлом месяце компания Motherboard провела исследование, которое показало, что приложение делится информацией пользователей с Facebook, даже тех, у кого нет аккаунта в этой соцсети.
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