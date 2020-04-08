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Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке
08:56 08.04.2020 |
Недавно мы ознакомились с рейтингами самых производительных смартфонов по версии AnTuTu, а также самых мощных среднебюджетных аппаратов. В тех списках были все модели, доступные на рынке и работающие под управлением Android. Теперь же вышли аналогичные рейтинги, но включающие исключительно глобальные модели.
К примеру, если в прошлый раз самым производительным был Oppo Find X2 Pro, единственный набравший более 600 000 баллов, то в новом рейтинге его нет, а лидером является Samsung Galaxy S20 Ultra на Snapdragon 865, набирающий 562 262 балла. Результаты в данном случае усреднённые, взятые на основе 1000 тестов для каждой модели.
В целом шесть из десяти первых мест - это новые флагманы Samsung, причём большинство основано на SoC Exynos 990. Также в рейтинге нашлось место Asus ROG Phone 2, OnePlus 7T, Realme X2 Pro и OnePlus 7 Pro.
Более разнообразно выглядит рейтинг самых производительных среднебюджетных смартфонов. Занятно то, что возглавляет его Redmi Note 8 Pro, который в мировом рейтинге в этом же сегменте замыкал десятку лидеров. Также в списке Xiaomi Mi Note 10 Pro, Mi Note 10, Mi 9T, Mi 9 SE, Samsung Galaxy A71, A80, Realme Q и Realme XT. То есть, не считая лидера, все остальные аппараты основаны на платформах Qualcomm.
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