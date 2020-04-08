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Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5
08:33 08.04.2020 |
Компания Sony Interactive Entertainment представила новый беспроводной контроллер DualSense, предназначенный для будущей игровой консоли PlayStation 5. Новинка придёт на смену контроллерам DualShock.
Напомним, что вышедший вместе с PlayStation 4 в 2013 году DualShock 4, получил множество положительных отзывов геймеров и разработчиков. Особенностью геймпада стали отдельная кнопка Share, сенсорная панель и светодиод для PS Move и большего вовлечения в игру. Новый DualSense также будет обладать сенсорной панелью и заменой кнопки Share, но предложит и кое-что новое.
«С новой PS5 у нас появилась цель поработать над инновационными решениями и дать создателям игр новые возможности, которые помогут достичь недостижимого до сих пор уровня реалистичности ощущений, - говорится в анонсе. - Поэтому мы внедрили в новый контроллер тактильную отдачу, которая дополняет спектр ощущений, например чувство сцепления и трения колес при езде по пересеченной местности. Кроме того, мы встроили адаптивные спусковые курки в кнопки L2 и R2 нового контроллера DualSense, чтобы дать игрокам реалистичные ощущения сопротивления и отдачи, например при стрельбе из лука».
DualSense имеет изменённый по сравнению с DualShock 4 угол триггеров. Дизайнеры также сделали несколько мелких обновлений рукояти. «Мы также особое внимание уделили батарее контроллера DualSense, чтобы максимально сократить вес с учетом всех добавленных функций, не пожертвовав при этом временем автономной работы», - дополнила Sony Interactive Entertainment.
Вместо кнопки Share контроллер обрёл кнопку Create. Она предложит новый способ создания игрового контента, которым пользователи смогут поделиться с миром. Более подробно об этой функции Sony расскажет ближе к запуску PlayStation 5.
Кроме того, в DualSense встроен микрофон, чтобы даже те, у кого нет гарнитуры, могли общаться в игре.
Интересно, что контроллер выполнен в белом цвете. Намёк ли это на то, что и PlayStation 5 будет иметь аналогичную раскраску? Sony Interactive Entertainment не дала ответа.
«DualSense - это смелый шаг вперед. В сравнении с предыдущей версией новый контроллер предлагает совершенно новые возможности и доказывает наше стремление сделать качественный скачок в поколении PS5, - сказал президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan). - Новый контроллер в сочетании с инновационными функциями PS5 в очередной раз перевернет представление об игровом процессе, сохраняя верность миссии PlayStation непрестанно раздвигать границы игровой реальности. Я искренне хочу поблагодарить сообщество PlayStation за то, что прошли этот путь вместе с нами, и пожелать нам удачи с официальным запуском PS5 в конце 2020 года. В ближайшие месяцы мы расскажем о PS5 больше, в том числе представим дизайн новой консоли».
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