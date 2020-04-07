WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылки пользователями сообщений только в один чат за раз. Такое решение в компании объяснили угрозой распространения дезинформации во время пандемии коронавируса. Новое ограничение касается часто пересылаемых сообщений, помеченных символом в виде двойной стрелки.

Пресс-служба WhatsApp отмечает, что пересылка сообщений не обязательно является чем-то плохим, и многие люди пользуются этой функцией для распространения полезной информации или смешного контента, и даже для организации акций поддержки медицинских работников, которые борются с коронавирусом. Но в последнее время количество случаев пересылки сообщений существенно возросло, отмечается в релизе.

«Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», - заявили в компании.

В России за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе может грозить уголовная ответственность. 4 апреля прокуратура Санкт-Петербурга возбудила первое уголовное дело по такому правонарушению. Поводом стал пост в соцсети «В контакте».