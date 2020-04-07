Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group

Компания Facebook пыталась купить программное обеспечение Pegasus у израильского производителя шпионского ПО NSO Group Technologies с целью мониторинга активности пользователей iOS-устройств.

Как сообщается в опубликованных NSO Group судебных документах, Facebook намеревалась приобрести шпионский программный продукт Pegasus, способный извлекать данные пользователей из облачных хранилищ Apple, Google, Facebook, Amazon и Microsoft. Данные экспортируются, предоставляя операторам ПО доступ к конфиденциальным данным пользователя. Собираемые данные включают в себя все сообщения и фотографии, учетные данные для входа в систему, а также информацию о местоположении устройства.

NSO Group имеет весьма неоднозначную репутацию, поскольку продает свои продукты не только правоохранительным органам, но и авторитарным правительствам, преследующим правозащитников и журналистов. Но по словам генерального директора NSO Group Шалева Хулио (Shalev Hulio), два представителя Facebook обратились к компании в октябре 2017 года и намеревались приобрести право на использование определенных возможностей Pegasus.

«По словам представителей компании, Facebook была обеспокоена тем, что ее метод сбора пользовательских данных с помощью приложения Onavo Protect менее эффективен на Apple-устройствах, чем на Android. Facebook хотела использовать предполагаемые возможности Pegasus для мониторинга пользователей Apple-устройств и готова были заплатить за возможность мониторинга пользователей Onavo Protect», - сообщается в судебном документе.

Facebook якобы предложила NSO Group ежемесячную плату за каждого пользователя Onavo Protect. Но NSO Group отказалась от продажи на том основании, что Facebook является частным лицом.