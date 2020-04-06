Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль

Классические светоизлучающие элементы устроены таким образом, что светоизлучающий слой заключён между двумя электродами, подающими питание. Для источников света в виде нитей и тканей из таких нитей подобное строение подходит не самым лучшим образом. Учёные из Республики Корея смогли обойти это ограничение и создали светящийся текстиль с электродами внутри люминесцентного слоя.

Предметы одежды, рекламные плакаты и другие вещи из материалов наподобие тканей было бы заманчиво выпускать с использованием вплетённых световых конструкций. Традиционное представление светоизлучающих элементов этому явно не способствует.

Группа учёных из корейского Институт науки и технологий Тэгу Кёнбук (DGIST) поставила перед собой задачу разработать гибкий люминесцентный прибор, в котором возбуждающее свечение электромагнитное поле распространялось бы не перпендикулярно электродам, а вдоль плоскости, в которой они расположены. Также такая конструкция позволяла спрятать подающие питание электроды внутрь люминесцентного слоя и не загораживать поверхность светоизлучающего прибора.

Разработанный группой гибкий люминесцентный текстиль представляет собой плёнку из полидиметилсилоксана (PDMS) и сульфида цинка (ZnS), в слой которой встроены гибкие проводящие ток электроды. Такая плёнка, во-первых, обладает механолюминесценцией (светится от механических воздействий) и, во-вторых, электролюминесценцией (светится при подаче питания на электроды, между которыми возникает электромагнитное поле).

Опытные образцы светящихся волокон и ткани из них показали высокую эффективность свечения и достаточную механическую прочность. Но когда эта технология может быть отправлена в коммерческое производство, не уточняется.