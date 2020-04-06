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Официально про Core i9-10900K. Десять ядер и частота до 5,3 ГГц
08:50 06.04.2020 |
Пока нет уточнений относительно даты анонса, но источник говорит, что запрет на публикацию будет снят 30 апреля, так что мы знаем как минимум дату появления обзоров.
Напомним, настольные CPU Comet Lake сохранят и старую архитектуру, и 14-нанометровый процесс. Интересны они двумя особенностями. Во-первых, несмотря на всё старое, они перейдут на новый сокет LGA 1200, а во-вторых, в этой линейке топовые модели будут 10-ядерными, и это будет впервые в этом сегменте у Intel.
Мы не раз говорили о параметрах грядущих CPU, но сейчас в Сеть попали слайды с официальной презентации, так что кое о чём мы теперь можем говорить уверенно.
К примеру, о том, что флагманский 10-ядерный Core i9-10900K будет работать на частоте до 5,3 ГГц, а восьмиядерный Core i7-10700K - на частоте до 5,1 ГГц. Шестиядерная модель Core i5-10600K при этом будет иметь пиковую частоту в 4,8 ГГц. Всё это, конечно, максимальные частоты при нагрузке лишь на одно ядро, так что в реальности пользователи вряд ли будут их часто видеть, особенно внушительные 5,3 ГГц.
Ещё одной важной особенностью новых CPU будет поддержка Hyper-Threading всеми моделями линейки Core. В некоторых случаях это позволит новым CPU выступить ощутимо лучше своих предшественников. К примеру, Core i7-10700K явно будет прямым конкурентом для Core i9-9900K, хотя стоить должен явно меньше.
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