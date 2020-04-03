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Самые производительные смартфоны по итогам марта 2020 года
10:57 03.04.2020 |
Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android. В мартовском рейтинге оказался новый лидер в лице Oppo Find X2 Pro, который имеет средний балл 606 389. Он отодвинул Xiaomi Mi 10 Pro 5G на второе место с результатом 598 572 балла.
На третьем месте оказался Oppo Find X2, который в среднем набирает 590 253 балла. Четвертое место досталось Redmi K30 Pro с 589 607 баллами, следом идет Vivo iQoo 3, у которого 588 305 балла. Шестое место занимает игровой смартфон Black Shark 3 Pro, которому не хватило совсем немного, чтобы попасть в пятерку лидеров. Его результат составил 588 125.
Седьмое место занимает Realme X50 Pro, следом за ним идут Vivo NEX 3S 5G, стандартная версия Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3, результаты которых составили 588 055, 586 577, 579 550 и 570 723 баллов соответственно.
Все устройства, упомянутые в мартовском списке самых производительных телефонов по версии AnTuTu, оснащены флагманской мобильной платформой Snapdragon 865 с поддержкой 5G и оперативной памятью LPDDR5.
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