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Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше нагружать процессор
08:36 03.04.2020 |
Компания Microsoft выпустит крупное обновление Windows 10 под обозначением 20H1 (или внутренним индексом v2004) или до конца текущего месяца или в середине следующего. В нем будет реализовано немало новшеств, ключевые из которых - снижение нагрузки на центральный процессор и уменьшение объема занимаемого операционной системой дискового пространства.
Также в так называемом майском обновлении улучшится поиск и станет более простым и наглядным процесс подключения беспроводных устройств через интерфейс Bluetooth - в нынешнем варианте Windows 10 его вряд ли можно назвать интуитивно понятным.
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