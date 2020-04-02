Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди

Инженеры китайской автокомпании BYD разработали новую компактную батарею, предельная нагрузка которой позволит повысить защищенность электромобилей по сравнению с использованием аналогичных литий-ионных аккумуляторов. Прочность новой разработки проверили с помощью забивания в батарею гвоздей.

Производители современных литий-ионных батарей в основном стараются увеличить энергетический ресурс своих изделий, при этом оставляя безопасность на втором плане. Именно поэтому в случае ДТП, в результате механических повреждений, все чаще происходят возгорания электромобилей, которые не удается потушить даже пожарным. Новая разработка под названием Blade Battery, по словам инженеров, позволяет оставить эти проблемы в прошлом.

Помимо традиционных тестов на сгибания, распиливания, нагревания до 300 градусов по Цельсию, а также перезарядке на 260%, в процессе которых специалистам так и не удалось воспламенить батарею, инженеры проверяли прочность своего изделия с помощью забивания гвоздей. И если обычная литий-ионная батарея при такой процедуре раскалилась до 400 градусов Цельсия, а литий-железо-фосфатный аккумулятор достигал 500 градусов, то температура Blade Battery несмотря на все воздействия не превысила 60 градусов.





По словам вице-президента BYD Хи Лонга, некоторые автомобильные компании уже проявили интерес к новой разработке. Однако он не уточнил, какой бренд может первым получить эту батарею. Однако известно, что первой моделью китайской компании, которая получит литий-ионную батарею повышенной прочности станет седан Han EV.

В зависимости от комплектации китайский электромобиль будет оснащен одним или двумя электромоторами, которые позволят ему развивать от 218 до 268 лошадиных сил, а запас хода будущей новинки составит около 450 километров.