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Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
14:24 02.04.2020 |
Intel анонсировала мобильные высокопроизводительные CPU Comet Lake-H. Именно эти компоненты станут основной для самых топовых игровых ноутбуков на ближайшее время.
Все параметры новых CPU мы обсуждали ещё несколько дней назад - утечка была достоверной.
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Частоты, ГГц
|Кэш-память, МБ
|TDP, Вт
|Core i9-10980HK
|8/16
|2,4-5,3
|16
|45
|Core i7-10875H
|8/16
|2,3-5,1
|16
|45
|Core i7-10850H
|6/12
|2,7-5,1
|12
|45
|Core i7-10750H
|6/12
|2,6-5,0
|12
|45
|Core i5-10400H
|4/8
|2,6-4,6
|8
|45
|Core i5-10300H
|4/8
|2,5-4,5
|8
|45
Никакой новой архитектуры, нового техпроцесса или увеличения количества ядер нет - Comet Lake-H являются просто чуть ускоренными вариантами своих предшественников. При этом благодаря чудовищной пиковой частоте в 5,3 ГГц процессор Core i9-10980HK сама Intel называет самым мощным мобильным CPU, и, скорее всего, в целом она права.
В пресс-релизе сказано, что в этом году с новыми CPU на рынок выйдут не только игровые мобильные ПК, но также тонкие и лёгкие ноутбуки с толщиной менее 20 мм. Первые модели должны появиться уже в этом месяце.
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