Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H

Intel анонсировала мобильные высокопроизводительные CPU Comet Lake-H. Именно эти компоненты станут основной для самых топовых игровых ноутбуков на ближайшее время.

Все параметры новых CPU мы обсуждали ещё несколько дней назад - утечка была достоверной.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частоты, ГГц Кэш-память, МБ TDP, Вт Core i9-10980HK 8/16 2,4-5,3 16 45 Core i7-10875H 8/16 2,3-5,1 16 45 Core i7-10850H 6/12 2,7-5,1 12 45 Core i7-10750H 6/12 2,6-5,0 12 45 Core i5-10400H 4/8 2,6-4,6 8 ​​​​​​​45 Core i5-10300H 4/8 2,5-4,5 8 ​​​​​​​45

Никакой новой архитектуры, нового техпроцесса или увеличения количества ядер нет - Comet Lake-H являются просто чуть ускоренными вариантами своих предшественников. При этом благодаря чудовищной пиковой частоте в 5,3 ГГц процессор Core i9-10980HK сама Intel называет самым мощным мобильным CPU, и, скорее всего, в целом она права.

В пресс-релизе сказано, что в этом году с новыми CPU на рынок выйдут не только игровые мобильные ПК, но также тонкие и лёгкие ноутбуки с толщиной менее 20 мм. Первые модели должны появиться уже в этом месяце.