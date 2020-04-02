YouTube готовит конкурента TikTok

Если раньше YouTube был самым известным и распространенным видеосервисом, то сейчас его активно теснит TikTok, поэтому ответ YouTube на TikTok был лишь делом времени. И сейчас это время наступило: как пишет источник, у самого известного видеосервиса появится рассчитанная на молодую аудиторию версия под названием «Shorts». Произойдет это к концу текущего года.

В Shorts пользователи смогут загружать короткие видеоролики на свой канал внутри мобильного приложения, очень похожего на TikTok. Также они смогут пользоваться лицензированной музыкой из каталога YouTube Music. То есть и тут YouTube пойдет по пути TikTok, где пользователям предоставлены на выбор аудио и музыка, которые можно использовать в своих роликах.

Согласно отчету App Annie, рост TikTok составил более 125% за последние два года. Приложение имеет сотни миллионов пользователей и является своеобразным культурным феноменом. Только за последние 12 месяцев количество первоначальных загрузок TikTok из каталогов приложений Apple и Google составило примерно 842 млн. Конечно, не все пользователи смартфонов потом становятся активными участниками TikTok, но аудитория сервиса очень быстро растет.

Надо отметить, что растущая популярность TikTok принята во внимание не только в YouTube. Facebook также разработал конкурента TikTok - приложение Lasso. Оно уже доступно для использования в США и странах Латинской Америки.