Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG

Тайваньская компания ASUS обновила серии своих игровых ноутбуков ROG Zephyrus и ROG Strix, оснастив их процессорами Intel Core 10-го поколения, более мощными видеокартами NVIDIA и передовыми экранами с высокой частотой или разрешением и сертификацией Pantone Validated. Также ASUS улучшила систему охлаждения под нужды более производительных и горячих компонентов, добавила варианты внешнего оформления и внесла другие незначительные изменения, оставив в целом дизайн и размеры ноутбуков неизменными.





Однако среди представленных новинок одна заслуживает особого внимания - совершенно новая модель ноутбука ROG Zephyrus Duo 15 (GX550). По заявлению ASUS, это первый в мире двухэкранный игровой ноутбук. Он сочетает в себе подходы, реализованные в тонких высокопроизводительных игровых компьютерах Zephyrus и в представленном в прошлом году ASUS ZenBook Pro Duo.

Очевидно, что компания признала опыт создания уникального двухэкранного ноутбука не просто удачным, но решила продолжить эту практику. Определённым недостатком предыдущего решения был угол зрения, под которым приходилось смотреть на дополнительный экран. В конечном счёте, несмотря на матовое покрытие, это вызывало некоторые неудобства и уж точно требовало привыкания. В Zephyrus Duo 15 компания поработала над этим недочётом, и теперь при открытии крышки второстепенный экран наклоняется для более комфортной работы и улучшенного охлаждения.

Система отвода тепла Active Aerodynamic System Plus с самоочищаемыми вентиляторами и воздуховодами под второстепенным экраном увеличивает воздушный поток более чем на треть, снижая температуру и излучение шума. Использование жидкометаллической термосмеси Thermal Grizzly Conductonaut на основе эвтектического сплава дополнительно снижает температуру на значение до 8° C.

В роли основного экрана выступает 15,6" матрица либо Full HD с высокой частотой обновления 300 Гц при задержках 3 мс, либо высокого разрешения 4K/60 Гц/25 мс с полным охватом цветового пространства Adobe RGB - оба прошли заводскую калибровку и получили сертификацию Pantone Validated. Дополнительный сенсорный 14,1" экран AH-VA IPS UHD (3840 × 1100) 60 Гц/25 мс по стандарту работает в режиме расширения, но имеет и ряд дополнительных функций ROG ScreenPad plus, призванных повысить удобство игры, работы и общения. Оба экрана имеют антибликовое покрытие. Для компенсации повышенного энергопотребления двух экранов установлена батарея расширенной до 90 Вт·ч ёмкости.

Может быть установлен новый 16-поточный процессор Intel Core i9-10980HK Comet Lake с частотой 3,1 ГГц (Turbo Boost 2.0 - выше 5 ГГц) или 16-поточный Core i7-10875H, до 32 Гбайт ОЗУ DDR4 @3200 МГц, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max Q или RTX 2070 Super Max Q с автоматическим разгоном ROG Boost. С целью экономии заряда применяется технология NVIDIA Optimus для переключения между дискретной видеокартой с поддержкой синхронизации кадров G-Sync и встроенным в ЦП видеоядром Intel UHD Graphics 630.

Дисковая подсистема представлена двумя платами M.2 NVMe PCIe 3.0 ёмкостью до 2 Тбайт, работающими в режиме ускорения RAID 0. Ноутбук получил высококлассный цифроаналоговый преобразователь ESS Sabre с поддержкой формата Hi-Res Audio с высокой частотой дискретизации и разрядностью. Порт USB-C 3.2 Gen 2 поддерживает стандарты DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 и зарядку подключённых устройств Power Delivery 3.0, что позволяет, например, использовать внешний монитор без дополнительных кабелей.





Клавиатура имеет поклавишно настраиваемую подсветку RGB. Корпус из магниево-алюминиевого сплава отличается размерами 36 × 26,8 × 2,1 см и весом 2,4 кг.

Статистика по возрасту и полу игроков сообщает, что сегодня женщины составляют уже 46 % игрового сообщества на ПК, консолях и мобильных устройствах - прежде компьютерные игры считались прерогативой мужчин. К слову, среди последних 91 % играют, а 68 % говорят, что игры являются частью их идентичности.