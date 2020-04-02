Финансовые новости
- |
- 02.04.20
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Edge будет уведомлять пользователей о компрометации паролей
09:38 02.04.2020 |
Компания Microsoft представила несколько новых функций для своего браузера Edge, одна из которых будет предупреждать пользователей о том, что их сохраненные для автозаполнения учетные данные были скомпрометированы в результате утечки.
Online-сервисы часто подвергаются взлому, и подобные инциденты могут привести к краже миллионов комбинаций логинов и паролей. Хотя пострадавший сервис и способен сбросить пароли для предотвращения злоупотреблений, пользователи нередко устанавливают один и тот же пароль для других web-сайтов, подвергая себя риску атак.
Функция под названием Password Monitor в Edge будет уведомлять пользователей, если пароль, который они вводят с помощью автозаполнения, размещен на продажу на подпольных торговых площадках. Через панель инструментов в настройках браузера пользователи смогут просмотреть список всех утекших учетных данных, перейти на соответствующие им web-сайты и изменить пароль.
Участники Программы предварительной оценки Microsoft Edge смогут протестировать функцию Password Monitor в ближайшие несколько месяцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банковские казначеи отмечали заметное оживление валютного рынка 1 апреля
|Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений
|НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича
|Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
|В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла
|YouTube готовит конкурента TikTok
|Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom
|Edge будет уведомлять пользователей о компрометации паролей
Это интересно
|Представлен Genesis G80 нового поколения
|Honor 30S — мощный смартфон с 5G, продвинутой камерой и ценой от $340
|Honor представила 7-нм чип Kirin 820 5G с массой улучшений по сравнению с Kirin 810
|Чем может помочь смартфон в борьбе с эпидемией коронавируса?
|BMW и Toyota разработали новую силовую установку на водороде
|BMW придумала руль, меняющий форму во время движения
|Пенсионеров предупреждают об участившихся во время карантина случаях мошенничества