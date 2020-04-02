Edge будет уведомлять пользователей о компрометации паролей

Компания Microsoft представила несколько новых функций для своего браузера Edge, одна из которых будет предупреждать пользователей о том, что их сохраненные для автозаполнения учетные данные были скомпрометированы в результате утечки.

Online-сервисы часто подвергаются взлому, и подобные инциденты могут привести к краже миллионов комбинаций логинов и паролей. Хотя пострадавший сервис и способен сбросить пароли для предотвращения злоупотреблений, пользователи нередко устанавливают один и тот же пароль для других web-сайтов, подвергая себя риску атак.

Функция под названием Password Monitor в Edge будет уведомлять пользователей, если пароль, который они вводят с помощью автозаполнения, размещен на продажу на подпольных торговых площадках. Через панель инструментов в настройках браузера пользователи смогут просмотреть список всех утекших учетных данных, перейти на соответствующие им web-сайты и изменить пароль.

Участники Программы предварительной оценки Microsoft Edge смогут протестировать функцию Password Monitor в ближайшие несколько месяцев.