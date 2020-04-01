Honor 30S — мощный смартфон с 5G, продвинутой камерой и ценой от $340

Всего через несколько дней после анонса серии Huawei P40 по всему миру дочерняя марка Honor представила в Китае аппарат 30S, который приносит многие флагманские функции в более доступный сегмент. Honor 30S - это первый смартфон, использующий продвинутую 7-нм однокристальную систему Kirin 820.





Honor 30S использует дизайн своего предшественника: он имеет те же закруглённые углы и дизайн с трёхмерным переливающимся задним стеклом, что и Honor 20S. Также имеется боковой датчик отпечатков пальцев. Самое существенное отличие - новый прямоугольный блок камеры с четырьмя модулями и вспышкой. Как и предыдущая модель, аппарат предлагает перфорированный экран под 16-Мп камеру. Honor 30S оснащён 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем LTPS с разрешением 2400 × 1080 пикселей и сертификацией HDR10.

Устройство выпускается в четырёх цветовых исполнениях: чёрном, синем, зелёном и новом градиентном красно-голубом.

Honor 30S использует дизайн своего предшественника: он имеет те же закруглённые углы и дизайн с трёхмерным переливающимся задним стеклом, что и Honor 20S. Также имеется боковой датчик отпечатков пальцев. Самое существенное отличие - новый прямоугольный блок камеры с четырьмя модулями и вспышкой. Как и предыдущая модель, аппарат предлагает перфорированный экран под 16-Мп камеру. Honor 30S оснащён 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем LTPS с разрешением 2400 × 1080 пикселей и сертификацией HDR10. Устройство выпускается в четырёх цветовых исполнениях: чёрном, синем, зелёном и новом градиентном красно-голубом.

Как уже было отмечено, Honor 30S получил новый 7-нм чип Kirin 820. Хотя он относится к среднему уровню, производительность и возможности в области ИИ сравнимые с некоторыми из лучших однокристальных систем для смартфонов 2020 года: 1 ядро Cortex-A76 @2,36 ГГц, 3 ядра Cortex-A76 @2,22 ГГц, 4 ядра Cortex-A55 @1,84 ГГц, 6-ядерная графика Mali-G57, высокопроизводительный нейропроцессор, ISP 5.0 на уровне с Kirin 990, встроенный модем 5G (SA / NSA).

Смартфон поставляется с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и скоростным накопителем LPDDR4X объёмом 128 или 256 Гбайт памяти. Имеется поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 и 3,5-мм разъём для наушников 3,5 мм. Важно отметить, что поддержки NFC нет, как и инфракрасного излучателя.

Отдельное внимание уделено фото- и видеовозможностям. Тыльная камера Honor 30S включает: 64-Мп модуль с диафрагмой f/1,8; 8-Мп телефотомодулем f/2,4 с 3-кратным оптическим, 5-кратным гибридным и 20-кратным цифровым масштабированием; сверхширокоугольным 8-Мп модулем f/2,4; наконец, 2-Мп макромодулем f/2,4, способным снимать с расстояния от 4 см. К сожалению, телефон не получил OIS. Новая модель Honor поддерживает запись видео в разрешении 4K, а также замедленное видео в разрешении 720p при 960 кадрах/с. За стабилизацию отвечают программные алгоритмы AIS и EIS.

Honor 30S также поддерживает специальный чёрно-белый режим электронной книжки, режим защиты глаз, Link Turbo, GPU Turbo. Заявлена и некая функция против «старения программного обеспечения», которая, по утверждению компании, обеспечит плавную и быструю работу интерфейса более 30 месяцев. Телефон поставляется с аккумулятором на 4000 мА·ч и поддерживает 40-Вт скоростную зарядку по шнуру.

Смартфон работает под управление Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1.1 - как обычно, без служб Google, включая магазин Play. Стоимость базовой модели 8/128 Гбайт составляет 2399 юаней (около $338), а 8/256 Гбайт - 2699 юаней ($380). Предварительные заказы Honor 30S в Китае принимаются уже сегодня, поставки начнутся 7 апреля, а в рознице аппарат появится 10 апреля.