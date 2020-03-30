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Два экрана, Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти. Титановый китаец 8848 Titanium M6 5G стоит до 4200 долларов
13:39 30.03.2020 |
Китайский бренд телефонов 8848 официально начал предпродажи своего нового флагманского телефона 8848 Titanium M6 5G.
8848 Titanium M6 5G оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865 и поддержкой сетей пятого поколения, экраном AMOLED диагональю 6,01 дюйма, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ энергонезависимой флэш-памяти UFS 3.0.
На задней панели располагается дополнительный круглый экран диаметром 1,19 дюйма. Что касается камеры, смартфон оснащен тремя датчиками изображения, включая главный разрешением 108 Мп с поддержкой записи видео 4K. Смартфон получил поддержку Wi-Fi 6, а также аккумулятор емкостью 4380 мА•ч и поддержку беспроводной зарядки.
Titanium M6 5G от 8848 доступен в общей сложности в 11 версиях, базовая версия с корпусом из титанового сплава и кожи с 8/256 ГБ памяти предлагается за 1800 долларов. Также предусмотрены различные версии с бриллиантами, сапфирами, рубинами и золотым покрытием по цене до 4200 долларов.
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