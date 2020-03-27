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Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом современности. Появились результаты тестирования смартфона в AnTuTu
18:49 27.03.2020 |
В Сети появились результаты тестирования нового флагманского смартфона Huawei P40 Pro в популярном тестовом приложении AnTuTu. Испытаниям подверглась версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.
Устройство набрало 482 457 баллов, включая 153 441 баллов в тесте процессора и 173 021 баллов в тесте графической подсистемы. Получается, что самый современный флагман Huawei демонстрирует результат на уровне прошлогодней линейки Huawei Mate 30, которая тоже была оснащена однокристальной системой Kirin 990.
Также стоит отметить, что Huawei P40 Pro оснащен экраном с частотой обновления изображения 90 Гц, однако тестирование проводилось в режиме 60 Гц. Теоретически включение более высокой частоты может снизить общую оценку.
Повышение производительности флагманов Huawei ожидается в конце этого года, когда на рынке пояится линейка Huawei Mate 40 на базе однокристальной системы Kirin 1020.
Если взглянуть на февральский рейтинг производительности смартфонов AnTuTu, то Huawei P40 Pro не попадает даже в десятку лидеров, уступая Vivo Nex 3 5G, Honor V30 Pro 5G, Asus ROG 2, Realme X2 Pro, а также более производительным флагманам, включая Xiaomi Mi 10 Pro, Galaxy S20 и так далее.
Зато Huawei P40 разгромил всех конкурентов на Snapdragon 865 в тесте искусственного интеллекта.
Исполнительный директор компании Ричард Ю (Richard Yu) подтвердил, что производство смартфонов Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+ стартовало еще в декабре прошлого года. Компания смогла подготовить большое количество складских запасов, поэтому пандемия коронавируса никак не повлияет на стабильные поставки смартфонов в магазины.
После вчерашней презентации компании Huawei было опубликовано много живых фотографии Huawei P40 Pro+ в высоком разрешении, а также демонстрация того, что 100-кратный зум Huawei P40 Pro+ наголову лучше аналогичного у Samsung Galaxy S20 Ultra.
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