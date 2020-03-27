Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум

Huawei представила одни из самых ожидаемых многими смартфонов 2020 года - P40, P40 Pro и P40 Pro+. С одной стороны новинки можно назвать лишь улучшенными версиями прошлогодних аппаратов, с другой - новшеств немало.





Начнём с дизайна, который мы уже не раз видели на многочисленных утекших в Сеть фотографиях и изображениях. P40 Pro (и P40 Pro+) пророчили дисплей, загнутый с четырёх сторон, однако реальность оказалась более прозаичной. Боковые грани действительно загнуты, а вот сверху и снизу на грани «заходит» лишь защитное стекло, а не экран. Называется это всё - Overflow Display. Huawei P40 в этом вопросе проще - у него дисплей плоский. Сканеры отпечатков у всех находятся под экраном. Скорость работы дактилоскопа и его площадь сканирования выросли на 30%. Ещё можно отметить функцию постоянно активного экрана - 3D Rendered AOD.

В основе всех новинок лежит SoC Kirin 990 5G - улучшенная версия Kirin 990. Дисплей Huawei P40 характеризуется диагональю 6,1 дюйма при разрешении 2340 х 1080 пикселей, и это один из самых компактных флагманов 2020 года. У двух старших моделей экран имеет диагональ 6,58 дюйма, а разрешение - 2640 х 1200 пикселей. Да, именно 1200 пикселей, ошибки тут нет. Во всех моделях используются панели OLED с кадровой частотой 90 Гц.

Оперативной памяти имеется 8 ГБ, флэш-памяти - 128 либо 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора P40 составляет 3800 мА·ч, P40 Pro - 4200 мА·ч. При этом младшая модель поддерживает проводную зарядку мощностью 22,5 Вт и не поддерживает беспроводную. А вот старшая может похвастаться поддержкой 40-ваттной проводной зарядки и 27-ваттной беспроводной. Но больше всех впечатляет версия P40 Pro+, потому что мощность беспроводной зарядки тут попросту беспрецедентная - 40 Вт! Поддерживается и обратная беспроводная зарядка, но её мощность пока неизвестна.

Конечно же, большинство новинки Huawei интересуют из-за их камер. Для начала просто цифры. Huawei P40 получил основную камеру с датчиками разрешением 50 Мп, 16 Мп («ширик») и 8 Мп («телевик»), Huawei P40 Pro - 50 Мп, 40 Мп («ширик»), 12 Мп («телевик»), а также модуль ToF. Разрешение фронтальной камеры у всех смартфонов составляет 32 Мп, также имеется датчик глубины. Посредством этой камеры реализована функция Smart Gesture Control, которая позволяет управлять смартфоном посредством жестов над экраном.

Но, само собой, «голые» цифры нам ничего не говорят. Итак, основной датчик у всех моделей просто гигантский - его оптический формат равен 1/1,28 дюйма. Датчик чуть крупнее, чем 108-мегапиксельный сенсор в Galaxy S20 Ultra (1/1,33 дюйма), при этом пикселей тут более чем вдвое меньше, то есть они примерно вдвое крупнее. Это второе поколение датчика RYYB, так что с ночными фотографиями всё должно быть ещё лучше, чем в прошлом году.





Как и модели линейки Mate 30, новинки линейки P40 для записи видео используют «ширик». И именно в этой камере в этом режиме реализована та самая технология объединения 16 пикселей в один, о которой мы ранее слышали. К сожалению, подробностей Huawei не разъяснила, а именно это важно, ведь при 40 Мп такая технология в итоге даст разрешение 2,5 Мп, пусть и при «виртуальном» пикселе размером 4,48 мкм. И зачем это в итоге нужно, пока неясно.

Съёмка при плохом освещении должна быть ещё одним коньком новинок Huawei. Компания показала пример видео, снятый при освещённости в 0,5 люкса, и конкурирующие смартфоны в такой ситуации оказались почти слепы.

А ещё новые смартфоны позволяют не только сфотографировать Луну, но и снять на видео с таким же приближением (SuperZoom).

Кроме того, новинки Huawei стали первыми в мире с технологией Octa PD AutoFocus, которая должна позволить камерам смартфонов фокусироваться ещё быстрее и точнее. Упоминания достоин и движок XD Fusion, который отвечает за быструю обработку фотографий. Huawei показала несколько примеров фотографий, сделанных на P40 Pro+, но, конечно, нужно дождаться независимых тестов и сравнений.

Huawei утверждает, что модель P40 получила лучший в классе «телевик» с разрешением 8 Мп, трёхкратным оптическим зумом, оптической стабилизацией и 80-миллиметровым (в эквиваленте) объективом. P40 Pro может похвастаться перископной телекамерой с датчиком RYYB разрешением 40 Мп, оптической стабилизацией, пятикратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом.

P40 Pro+ получила тот же основной датчик и такой же ширик. Однако перископный «телевик» тут хотя и имеет то же разрешение в 8 Мп, но оптический зум уже 10-кратный! Гибридный при этом 20-кратный, а цифровой - 100-кратный. А ещё этот модуль имеет двойную оптическую стабилизацию и очень сложную конструкцию.

Естественно, это слишком много для повседневного использования, поэтому у топовой модели есть отдельный «телевик» с трёхкратным зумом - такой же, как в обычном P40. Камера ToF у этой модели тоже имеется.

Максимальный показатель светочувствительности - ISO 409600 для старших моделей и ISO 204800 - для P40. Также Huawei говорит о замедленной съёмке с частотой 7680 к/с, способности смартфонов снимать таймлапсы в 4K, видеосъёмке 4K при 60 к/с и о функции аудиозума. Для последней используются сразу три стереомикрофона. Есть ещё одна любопытная особенность, которую Huawei называет Wi-Fi 6 Plus. Скорость передачи данных в этом случае должна достигать 2400 Мбит/с.

Huawei P40 Pro и P40 Pro+ защищены от воды и пыли (IP68), а младшая модель не боится лишь брызг (IP53). Остались и фирменные карты памяти NM, которые всё ещё не так просто купить. При этом в одном маленьком слоте умещается не только карта памяти, но и две карты SIM!

Габариты младшей модели составляют 148,9 х 71,1 х 8,5 мм при массе 175 г, старших - 158,2 х 72,6 х 8,95 мм при массе 203 г. Цветов на выбор пять: белый перламутровый, чёрный, синий, серый и золотой. Для P40 Pro+ есть два уникальных цвета: керамический белый и керамический чёрный. В данном случае заднюю часть смартфона действительно прикрывает не стекло, а керамика.





Ну а теперь к ценам. Huawei P40 появится в продаже 7 апреля по цене 800 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Huawei P40 Pro появится в тот же день по цене 1000 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Судя по всему, других модификаций в Европе либо не будет, либо они появятся позже.

Ну а за Huawei P40 Pro+ попросят невероятные 1400 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Купить такой смартфон можно будет в июне. Напомним, некоторые флагманы обладают уже 12 либо 16 ГБ ОЗУ при меньшей цене. К тому же новинки Huawei, само собой, лишены сервисов Google. Видимо, компания считает, что это не повод снижать цены.



