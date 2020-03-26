В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов

Компания Google готовится к запуску новой функции в онлайн-магазине Google Play, которая обещает стать весьма востребованной у пользователей.

Участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers обнаружили, что в сервисе Google Play Movies & TV (Фильмы и телешоу в Google Play) скоро появятся раздел с бесплатными фильмами. Как отмечает источник, ожидается появление бесплатных фильмов. Конечно, просто так бесплатно никто ничего не даёт. Эти фильмы будут демонстрироваться с рекламой.

«Улики» были найдены в коде приложения Google Play Movies & TV версии 4.18.37 под Android. Точные сроки запуска пока неизвестны. Однако появление намёков на новые функции в коде указывают, что ждать осталось недолго.

Среди всего прочего, в строчках упоминаются «сотни фильмов» доступные с «небольшим количеством рекламы».