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В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
14:15 26.03.2020 |
Компания Google готовится к запуску новой функции в онлайн-магазине Google Play, которая обещает стать весьма востребованной у пользователей.
Участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers обнаружили, что в сервисе Google Play Movies & TV (Фильмы и телешоу в Google Play) скоро появятся раздел с бесплатными фильмами. Как отмечает источник, ожидается появление бесплатных фильмов. Конечно, просто так бесплатно никто ничего не даёт. Эти фильмы будут демонстрироваться с рекламой.
«Улики» были найдены в коде приложения Google Play Movies & TV версии 4.18.37 под Android. Точные сроки запуска пока неизвестны. Однако появление намёков на новые функции в коде указывают, что ждать осталось недолго.
Среди всего прочего, в строчках упоминаются «сотни фильмов» доступные с «небольшим количеством рекламы».
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