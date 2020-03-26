Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности

Европейское космическое агентство (ESA) намерено уже грядущим летом подписать контракт на разработку и запуск специализированного аппарата для уборки космического мусора. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления представителей ESA в России.

Речь идёт о проекте Clearspace-1. Система создаётся для очистки околоземного пространства от техногенных объектов. Это могут быть неисправные или ушедшие на покой спутники, ступени ракет-носителей, обломки космических аппаратов и пр.

«ESA ожидает, что контракт по разработке проекта Clearspace-1 и по запуску будет подписан этим летом», - заявили представители ведомства.

Предположительно, первой целью аппарата станет верхняя ступень ракеты Vega, которая осталась на высоте приблизительно 600-800 км после запуска ещё в 2013 году. Масса этого объекта составляет около 100 кг, а форма делает его подходящим для тестирования возможностей ловца мусора.

Запуск космического уборщика предварительно намечен на 2025 год. ТАСС добавляет, что выполнять контракт по созданию и запуску аппарата будет коммерческий консорциум, который возглавляет швейцарский стартап ClearSpace.