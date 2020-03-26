Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция

Ван Ченглу (Wang Chenglu), президент департамента программного обеспечения Huawei Consumer BG, представил новую функцию оболочки EMUI для некоторых смартфонов Honor и Huawei. Функция называется Smart Charging Mode, она предназначена для защиты аккумулятора устройства.

Смартфоны в большинстве своем работают от литиевых батарей и имеют различную степень старения и снижение емкости батареи. При неправильном использовании процесс старения батареи может быть ускорен. Именно это и заставило разработчиков добавить в EMUI функцию умной зарядки Smart Charging Mode, которая эффективно определяет степень старения батареи и продлевает срок ее службы благодаря разумному управлению параметрами во время зарядки.

При активации Smart Charging Mode система изучает, как владелец использует смартфон во время зарядки, а также когда он обычно отключает смартфон от зарядного устройства, снижая скорость при приближении емкости к 100%. Это предотвращает перезаряд аккумулятора.

Во время ночной зарядки процесс остановится по достижении 80%, а полная зарядка будет сделана только под утро. Если вам не нужна эта функция, всегда можно ее отключить в разделе «Настройки»>«Аккумулятор»>«Дополнительные настройки батареи»>«Режим интеллектуальной зарядки».

Первыми смартфонами, которые получили эту функцию стали устройства линеек Huawei Mate 30 и Honor V30. В ближайшее время она появится на других устройствах брендов.