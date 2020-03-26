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Microsoft и NVIDIA сообщили о начале восстановления цепочек поставок
17:37 25.03.2020 |
Компании Microsoft и NVIDIA сообщили, что их цепочки поставок начали восстанавливаться после трудностей, вызванных вспышкой коронавируса в Китае. Также недавно Intel и AMD заверили своих клиентов, что те могут рассчитывать на нормальные поставки процессоров. И получается, что только Apple продолжает испытывать серьёзные трудности от сложившейся ситуации.
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил изданию CNBC: «Все цепочки поставок восстанавливаются. Это наша не главная проблема. Я думаю, что куда большая проблема заключается в том, что сейчас происходит в Европе, США и на других развитых рынках в плане спроса в будущем. Но пока что мы чувствуем себя хорошо».
Наделла уточнил, что его компании ещё предстоит проверить свою способность начать поставки консоли Xbox Series X и предстоящих устройств Surface в запланированные ранее сроки. То есть, задержки в поставках всё же могут сыграть свою роль в сроках выхода тех или иных продуктов.
Аналогичное заявление сделало и руководство компании NVIDIA, отметив, что цепочки поставок должны восстановиться на 70-80 % к концу квартала, причём большая часть их касается персональных компьютеров. Также было отмечен рост спроса на ноутбуки, особенно в Китае, как компания считает признаком восстановления рынка. Росту спроса на ноутбуки, настольные ПК, рабочие станции и облачные сервисы послужило и то, что многие пользователи теперь вынуждены работать из дома.
Ещё на днях Всемирный экономический форум опубликовал отчёт, который, подкрепляет заявления обеих компаний. Здесь было отмечено, что послабление карантинных мер в Китае способствует возобновлению работы OEM-производителей. К тому же, эти производители применяют усиленные меры для увеличения производства, например, с помощью привлечения дополнительной рабочей силы.
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