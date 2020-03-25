Игровая графика уровня настольных ПК на смартфонах? Crytek готова выпустить мобильную версию движка CryEngine

Компания Crytek объявила о том, что её игровой движок CryEngine вскоре станет доступен на смартфонах. Если точнее, то компания уже приглашает разработчиков присоединиться к бета-тестированию движка, которое начнётся позже в этом году. Скорее всего, первые мобильные игры на CryEngine выйдут уже в следующем году.

CryEngine и сама Crytek известны в первую очередь, конечно, благодаря серии игр Crysis, в своё время ставивших на колени даже самые мощные игровые ПК. Однако CryEngine подходит не только для создания шутеров. К примеру, на его основе созданы такие игры как Kingdom Come: Deliverance, Prey, The Climb и множество других.





На видео выше вы можете видеть демо Neon Noir, запущенное на Samsung Galaxy S20+. Конечно, подобные демо служат исключительно для демонстрации, и обычно в играх графика такого уровня в итоге так и не достигается, однако в целом и так понятно, что именно CryEngine потенциально может стать тем самым инструментом для создания игр, которые наконец-то смогут полностью задействовать всю производительность современных топовых GPU.