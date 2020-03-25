Аппаратной основой облачного игрового сервиса Microsoft xCloud вскоре станут консоли Xbox Series X

Microsoft готовится к выходу нового поколения консолей сразу в нескольких направлениях. Одно из них - игровой облачный сервис xCloud, который был запущен в конце прошлого года.

Изначально он стартовал на Android, позже - на iOS. Сейчас Microsoft готовится запустить сервис для ПК с Windows 10. С приходом приставок нового поколения игры станут ещё более «тяжёлыми» для аппаратного обеспечения, поэтому Microsoft усиливает xCloud. Если до недавнего времени каждый блейд-сервер этого сервиса включал по четыре консоли Xbox One S, то сейчас конфигурация усилена вдвое, то есть каждый сервер содержит восемь консолей Xbox One S. Конечно, в стойке установлены не полностью готовые приставки, а лишь их «начинка», но сути это не меняет.

Более того, Microsoft уже сейчас работает над переводом своих серверов xCloud на консоли Xbox Series X. Одна такая приставка в рамках облачного сервиса способна обрабатывать одновременно четыре сессии Xbox One S. К слову, подход Microsoft весьма занятен. К примеру, Google и Nvidia для своих облачных игровых платформ используют практически серийные (а иногда полностью серийные) компьютерные комплектующие.

xCloud для ПК с Windows 10 будет запущен когда-то в этом году. Кроме прочего, он будет интегрирован в подписку Xbox Game Pass.