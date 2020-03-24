Redmi K30 Pro: мощный смартфон с квадрокамерой и чипом Snapdragon 865

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, анонсировал флагманский смартфон K30 Pro, который будет предлагаться по ориентировочной цене от 425 долларов США.





«Сердце» аппарата - процессор Snapdragon 865. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт или 8 Гбайт.

Новинка наделена дисплеем AMOLED размером 6,67 дюйма по диагонали. Применена панель формата FHD+, для которой заявлена поддержка HDR10+. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. Непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного блока на основе 20-мегапиксельного сенсора. Основная камера имеет четырёхкомпонентную конфигурацию: задействованы датчики с 64 млн (Sony IMX686), 13 млн, 5 млн и 2 млн пикселей. Говорится о возможности записи видеоматериалов в формате 8K.

Смартфон располагает адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Поддерживается работа в мобильных сетях пятого поколения (5G), а контроллер NFC обеспечивает возможность осуществления платежей бесконтактным способом.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки через симметричный порт USB Type-C. Предусмотрен 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

Аппарат защищён от влаги по стандарту IP53. Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт и 256 Гбайт.

Камера смартфона Redmi K30 Pro Zoom Edition обеспечивает 30-кратный зум

Бренд Redmi, помимо смартфона K30 Pro, анонсировал аппарат K30 Pro Zoom Edition, который поступит в продажу в ближайшие дни - 27 марта.

Ключевая особенность модели - улучшенная система камер, которая объединяет четыре модуля. Их конфигурация такова:

* Блок с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX686, максимальной диафрагмой f/1,69 и системой оптической стабилизации изображения OIS;

* 8-мегапиксельный блок с 3-кратным оптическим зумом, 30-кратным цифровым зумом и системой OIS;

* Блок с 13-мегапиксельным датчиком и ультраширокоугольной оптикой, обеспечивающей поле зрения до 123 градусов;

* 2-мегапиксельный датчик для осуществления макросъёмки.

Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля, прячущегося в верхней части корпуса. Применен сенсор с 20 млн пикселей.

Смартфон оборудован 6,67-дюймовым дисплеем Full HD+ (2400 × 1080 точек), процессором Snapdragon 865, экранным дактилоскопическим сканером, контроллерами Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, чипом NFC, портом USB Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя - 128 Гбайт или 256 Гбайт.

Габариты составляют 163,3 × 75,4 × 8,9 мм, вес - 218 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4700 мА·ч. Применена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой MIUI 11. Цена - от 540 долларов США.



