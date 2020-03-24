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Доказано исследованием: водителю безопаснее курить марихуану, чем пользоваться Android Auto и Apple CarPlay
11:42 23.03.2020 |
Android Auto и Apple CarPlay - функции, без которых многие уже не могут представить себе современный автомобиль. На сегодняшний день они есть уже даже в бюджетных моделях, хотя, конечно, не в базовых комплектациях.
Одна из задач этих функций - избавление водителя от необходимости использовать смартфон за рулём. Однако свежее исследование показывает, что эти решения лишь повышают риски.
Исследователи IAM RoadSmart сравнили скорость реакции водителя на те или иные дорожные ситуации при наличии различных отвлекающих факторов, включая как раз Apple CarPlay и Android Auto.
Среднее время, за которое водитель, ни на что не отвлекаясь, реагирует на ситуацию, составляет 1 секунду. Как показало исследование, использование Android Auto и Apple CarPlay посредством сенсорного экрана информационно-развлекательной системы авто сильнее отвлекает водителя, из-за чего скорость реакции существенно снижается.
Как можно видеть, эти функции увеличивают время реагирования в полтора раза. Да, в абсолютном выражении это всего лишь полсекунды, но в экстренной ситуации порой и этого бывает достаточно.
Занятнее всего результат Apple CarPlay/Android Auto смотрится на фоне эффекта от алкогольного опьянения. Правда, тут важно то, что речь идёт о разрешённых дозах алкоголя, то есть фактически о крайне низком количестве выпитого. Само собой, при существенном алкогольном опьянении реакция снижается катастрофически.
На самом деле результат исследования вполне ожидаем, так как использование Apple CarPlay/Android Auto требует от водителя полного переключения внимания на экран, причём не только, чтобы взглянуть на него, а и чтобы провести определённые манипуляции с интерфейсом.
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