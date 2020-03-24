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Intel представила самый мощный нейроморфный процессор
11:33 23.03.2020 |
Intel представила самый мощный нейроморфный процессор - по производительности и сложности он сравним с мозгом маленького млекопитающего.
Система получила название Pohoiki Springs, ее вычислительная мощность составляет 100 млн нейронов. В ее основе лежит 768 процессоров Loihi, архитектура которого напоминает структуру мозга животного.
Традиционные компьютеры обрабатывают информацию в одной области, а затем передают ее в другую для хранения. Но Loihi, подобно мозгу, выполняет обе функции в одном месте - это позволяет экономить время, необходимое на выполнение операции, и энергию, затрачиваемую на нее.
Новая система, согласно сообщению компании, будет работать через облако и станет доступна участникам исследовательского сообщества Intel Neuromorphic Research Community (INRC). Она позволит исследователям в рамках их проектов нейроморфных вычислений решать более масштабные и сложные задачи.
Согласно заявлению Intel, Pohoiki Springs можно использовать во многих областях вычислительной техники, таких как определение оптимальных путей для направления движения или доставки товаров, минимизация рисков при возврате портфеля акций или планировании рейсов авиакомпаниями.
Система Pohoiki Springs расширяет вычислительные возможности нашего нейроморфного исследовательского процессора Loihi более чем в 750 раз, при этом ее потребляемая мощность не превышает 500 Вт. Эта система позволяет нашим партнерам по исследовательской деятельности изучать малоизвестные способы ускорения рабочих нагрузок, скорость выполнения которых на традиционных архитектурах, в том числе на современных системах высокопроизводительных вычислений (HPC), всё еще достаточно низкая, - Майкл Дэвис, Intel.
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