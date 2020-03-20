YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса

Видеопортал YouTube, вслед за Netflix, снижает качество видеостриминга в Европе на фоне пандемии коронавируса, чтобы избежать перегрузки интернета вследствие массового перехода людей на удаленную работу и более широкого пользования развлекательными сервисами в Сети. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила Еврокомиссия (ЕК) со ссылкой на заявление концерна Google, чьей "дочкой" является YouTube.

Как отмечается в сообщении, Google проинформировал ЕК о решении временно перейти на стандартное качество разрешения видеостриминга YouTube. "Мы будем и впредь сотрудничать с правительствами стран-членов ЕС и операторами сетей с целью минимизировать нагрузку на систему, сохраняя в то же время хорошее качество предлагаемого пользователям продукта", - цитирует ЕК заявление Google.

Комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон приветствовал решение Google, отметив в этой связи, что "меры по социальному дистанцированию в борьбе против коронавируса ведут к повышению спроса на мощности интернета". Вечером 19 марта американская развлекательная компания Netflix, специализирующаяся на поставке фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, сообщила о снижении битрейта всех видеопотоков в Европе сроком на 30 дней.