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SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС
17:25 19.03.2020 |
Частная американская компания SpaceX намерена впервые принять участие в отправке астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) к Международной космической станции (МКС). В полет на корабле многоразового использования Crew Dragon отправятся Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, сообщили SpaceX и NASA в среду, 18 марта. По их оценке, запуск состоится не ранее второй половины мая.
Таким образом, астронавты США впервые за 9 лет отправятся в космос на американском корабле. В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".
SpaceX наряду с частной американской компанией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил 4,2 млрд долларов (в пересчете - 3,77 млрд евро) на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 2,6 млрд долларов (2,34 млрд евро).
Корабль Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к Международной космической станции в марте 2019 года. В декабре Boeing отправил в испытательный полет к МКС корабль CST-100 Starliner, однако стыковка со станцией была отменена, поскольку аппарат вовремя не вышел на заданную орбиту.
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