Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, запуск которой 15 марта был автоматически отложен за несколько секунд до старта из-за того, что в ходе проверки двигателя контрольные данные вышли за штатные пределы.

Спустя 15 минут после запуска ракета вывела на орбиту высотой около 290 км 60 спутников системы глобального доступа к интернету Starlink, каждый из которых весит примерно 260 кг. После проверки работоспособности спутники в течение нескольких месяцев самостоятельно поднимутся на рабочую орбиту 550 км, используя ионные двигатели.

Отметим, что первая ступень, использованная в этой миссии, летала уже четыре раза: два раза - в 2018 году и два раза - в 2019 году. Но на этот раз посадить ее на беспилотный корабль не удалось. В ноябре прошлого года с ее помощью на орбиту была выведена вторая партия спутников Starlink. Нынешняя партия является шестой. Три из шести запусков были выполнены в этом году: четвертый - в конце января, пятый - в феврале. Всего в течение года SpaceX планирует вывести на орбиту 1500 спутников Starlink.



