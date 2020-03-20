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Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
09:11 19.03.2020 |
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, запуск которой 15 марта был автоматически отложен за несколько секунд до старта из-за того, что в ходе проверки двигателя контрольные данные вышли за штатные пределы.
Спустя 15 минут после запуска ракета вывела на орбиту высотой около 290 км 60 спутников системы глобального доступа к интернету Starlink, каждый из которых весит примерно 260 кг. После проверки работоспособности спутники в течение нескольких месяцев самостоятельно поднимутся на рабочую орбиту 550 км, используя ионные двигатели.
Отметим, что первая ступень, использованная в этой миссии, летала уже четыре раза: два раза - в 2018 году и два раза - в 2019 году. Но на этот раз посадить ее на беспилотный корабль не удалось. В ноябре прошлого года с ее помощью на орбиту была выведена вторая партия спутников Starlink. Нынешняя партия является шестой. Три из шести запусков были выполнены в этом году: четвертый - в конце января, пятый - в феврале. Всего в течение года SpaceX планирует вывести на орбиту 1500 спутников Starlink.
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