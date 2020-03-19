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Официально: PlayStation 5 слабее, чем Xbox Series X. Sony провела презентацию, но рассказала о консоли очень мало
20:13 18.03.2020 |
Как и ожидалось, компания Sony сегодня раскрыла подробную информацию о своей грядущей игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Японский производитель не стал растягивать анонс новинки на несколько фаз и сразу раскрыл все технические характеристики и подробности о ней.
В основе PlayStation 5 будет лежать заказная платформа AMD. Центральный процессор здесь включает восемь ядер Zen 2 с тактовой частотой 3,5 ГГц, которая будет динамически меняться в зависимости от нагрузок и температуры. То есть в холодных помещениях производительность будет выше. Заметим, что у конкурентной Xbox Series X будет такой же CPU, но с немного более высокой частотой до 3,8 ГГц.
Графический же процессор новой PS5 будет включать в себя всего лишь 36 исполнительных блоков с архитектурой AMD RDNA 2, что даст 2304 потоковых процессора. Тактовая частота GPU будет весьма высокой - до 2230 МГц. Правда, и CPU, и GPU не смогут одновременно работать с максимальной частотой, но Sony обещает, что колебания будут незначительными. В результате теоретическая производительность GPU составит 10,28 Тфлопс, а ещё он будет поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей. Опять же для сравнения, у будущей Xbox будет похожий GPU, только с 52 блоками и частотой 1825 МГц, что обеспечит 12 Тфлопс.
Объём видеопамяти у консолей следующего поколения будет одинаковый - 16 Гбайт GDDR6. Этот объём будут делить между собой CPU и GPU. В новинке будет использована память с частотой 1750 МГц и подключена она будет через 256-битный интерфейс, что обеспечит пропускную способность в 448 Гбайт/с. Это несколько ниже по сравнению с пропускной способностью памяти в Xbox Series X (до 560 Гбайт/с), но здесь память, похоже, не разделена.
И ещё одним из самых важных новшеств консоли Sony, о которой компания уже говорила раньше, является твердотельный накопитель. PS5 получила кастомный PCIe 4.0 NVMe твердотельный накопитель объёмом 825 Гбайт, который способен обеспечивать линейную скорость в 5,5 Гбайт/с при передаче «сырых» данных и до 8-9 Гбайт/с для сжатых данных. Sony отмечает, что использовала кастомный контроллер SSD с двенадцатью каналами NAND. Напомним, в Xbox Series X использован SSD на 1 Тбайт со скоростью 2,4/4,8 Гбайт/с.
Новая консоль Sony будет поддерживать работу со внешними жёсткими дисками, а также позволит использовать твердотельные накопители от сторонних производителей. Это даст возможность пользователям со временем провести апгрейд своей системы и расширить объём хранилища при необходимости. Всё же современные игры занимают отнюдь немало места. Правда, потребуется накопитель со скоростью как минимум в 5,5 Гбайт/с, что могут дать только модели с PCIe 4.0.
Sony также указывает на обратную совместимость новой консоли со старыми играми. PlayStation 5 получит способность запускать игры, разработанные для PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Отмечается, что старые игры будут вполне успешно запускаться и с внешних жёстких дисков. Наконец, отмечается поддержка консолью PS5 объёмного звука на основе неких проприетарных алгоритмов и оснащения, который обеспечит более сильное погружение.
Ни стоимость, ни конкретная дата начала продаж игровой консоли PlayStation 5 на данный момент названы не были.
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