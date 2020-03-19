Vivo: цена 5G-смартфонов упадёт до уровня $215 до конца года

Вице-президент китайской компании Vivo Лю Хун (Liu Hong) рассказал о планах по развитию направления смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

На сегодняшний день Vivo является одним из крупнейших в мире поставщиков «умных» сотовых аппаратов. В России эта компания в последней четверти 2019 года вошла в пятёрку ведущих игроков рынка.

По словам господина Хуна, Vivo сейчас постепенно восстанавливает производство, пострадавшее в результате распространения нового коронавируса. Более 80 % сотрудников компании уже вернулись к работе, а выпуск сотовых аппаратов увеличивается.

Руководитель Vivo подчеркнул, что компания ускоряет переход с 4G на 5G, приём внимание будет уделяться относительно недорогим моделям. Так, уже к концу текущего года можно ожидать появление 5G-смартфонов стоимостью около $215. Выход таких аппаратов должен способствовать значительному увеличению доли 5G-устройств в общем объёме поставок сотовых аппаратов.

В целом, в текущем году поставки 5G-аппаратов из-за распространения коронавируса окажутся меньше, нежели прогнозировалось. Если ранее назывались цифры свыше 200 млн единиц, то теперь говорится, что эту планку отрасль взять не сможет.