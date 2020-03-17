Samsung создаёт 150-Мп датчик для камер смартфонов

Компания Samsung, по сообщениям сетевых источников, разрабатывает новый датчик изображения, который будет применяться в камерах флагманских смартфонов.

Речь идёт о сенсоре, насчитывающем 150 млн пикселей. Утверждается, что в нём будет реализована технология Nanocell, которая позволяет получать яркие снимки при слабом освещении.

В 2017 году Samsung представила технологию слияния пикселей Tetracell, которая формирует группы размером 2 × 2 пикселя, заставляя их работать как один большой пиксель. Технология Nanocell - это усовершенствованная версия Tetracell, формирующая группы 3 × 3 пикселя. Благодаря ей девять соседних пикселей объединяются в один большой пиксель, позволяя захватывать более чем вдвое больше света по сравнению с технологий Tetracell.

Сообщается, что одной из первых компаний, которые возьмут на вооружение новый датчик изображения Samsung, станет Xiaomi. Кроме того, изделие появится в аппаратах OPPO и Vivo.

Первые смартфоны с камерами на базе проектируемого сенсора выйдут в четвёртом квартале нынешнего года. Очевидно, Samsung установит этот датчик в будущие флагманские аппараты семейства Galaxy S.