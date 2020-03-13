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Стартап Magic Leap, собравший более 2 млрд долларов на создание устройства дополненной реальности, продается
11:39 13.03.2020 |
По сообщению источника, ссылающегося на Bloomberg, молодая компания Magic Leap, которая привлекла более 2 млрд долларов инвестиции на создание устройства дополненной реальности, изучает различные варианты своего дальнейшего существования, включая продажу.
Совместно с финансовым советником она также рассматривает возможность создания партнерства и продажи значительной доли перед первичным размещением акций.
Среди крупнейших инвесторов Magic Leap значатся Google и Alibaba Group Holding, а в числе возможных покупателей названы Facebook и Johnson & Johnson. Впрочем, как утверждается, первая встреча между Facebook и Magic Leap не увенчалась успехом. Представители Magic Leap отказались от комментариев.
Гарнитура Magic Leap One Creator Edition вышла в августе 2018 года, стоила 2295 долларов и была адресована разработчикам. Ожидается, что потребительская модель Magic Leap 2 будет выпущена в следующем году.
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