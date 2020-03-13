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Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры
18:28 12.03.2020 |
Бренд Nubia, принадлежащий компании ZTE, без лишнего шума представил свой новый топовый геймерский смартфон - Nubia Red Magic 5G.
Начнём с цен. Базовая версия смартфона с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 540 долларов, топовая, оснащённая 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, оценена в 710 долларов. К слову, это второй после Galaxy S20 Ultra смартфон, оснащаемый 16 ГБ оперативной памяти, и это максимально возможный на сегодняшний день объём.
Отдельно стоит отметить версии Deuterium Transparent Edition с прозрачной задней крышкой. Такой вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти стоит 655 долларов, а с 16 ГБ ОЗУ - 740 долларов. К слову, в этих версиях сквозь крышку видно небольшой вентилятор активной системы охлаждения смартфона, вращающийся со скоростью 15 000 об/мин.
Один из основных элементов геймерского смартфона - экран. И тут он один из лучших по совокупности параметров. Nubia Red Magic 5G получил панель AMOLED диагональю 6,65 дюйма разрешением Full HD+ с поддержкой кадровой частоты 144 Гц и сенсорным слоем с частотой обновления 240 Гц.
Ёмкость аккумулятора - 4500 мА·ч, есть поддержка сверхбыстрой 55-ваттной зарядки. Отдельного внимания заслуживают триггеры на одной из боковых граней, для которых заявлена частота работы в 300 Гц. Также стоит отметить наличие Wi-Fi 6, аудиоразъёма и габариты 168,6 х 78 х 9,75 мм при массе 218 г. Вариантов цветов четыре: чёрный, красный, красный с голубым и прозрачный.
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