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Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров
08:44 12.03.2020 |
Евросоюз может на законодательном уровне обязать производителей смартфонов, планшетных компьютеров и ноутбуков упростить ремонт и повторное использование выпускаемой продукции. Такая инициатива предложена в рамках программы по увеличению объёмов используемой повторно электроники.
Согласно имеющимся данным, Европейская комиссия намерена радикально увеличить долю используемой вторично электроники, которую зачастую сложно отремонтировать, заменить вышедшую из строя батарею или модернизировать. Согласно имеющимся данным, в настоящее время менее 40 % электронных отходов в Евросоюзе подвергаются переработке.
Новая инициатива, названная «право на ремонт», может на законодательном уровне обязать производителей смартфонов, планшетов и ноутбуков соблюдать технические стандарты, в соответствии с которыми упомянутые виды электронных устройств должны состоять из сменных и пригодных к ремонту комплектующих.
Европейский комиссар по окружающей среде Виргиний Синкявичус (Virginijus Sinkevičius) заявил о том, что план «круговой экономики» должен стать новой экономической моделью для континента. «Модель линейного роста «бери, используй, выбрасывай» достигла своих пределов. С ростом населения и потребления в мире эта линейная модель приближает нас к кризису ресурсов. Единственный путь вперёд - это отделить экономический рост от добычи первичных ресурсов и их воздействия на окружающую среду», - сказал Синкявичюс.
Стоит отметить, что принятие данного закона, вероятно, заставит технологические компании кардинально переосмыслить дизайн выпускаемой продукции. Законодательство также потребует от производителей предоставлять лёгкий доступ к информации, касающейся ремонтопригодности и долговечности их продуктов. До принятия закона он должен быть одобрен странами-членами ЕС и Европейским парламентом.
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