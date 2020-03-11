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Android — самая небезопасная программная платформа 2019 года
10:52 11.03.2020 |
Специалисты TheBestVPN опубликовали отчёт, касающийся статистики уязвимостей в различных операционных системах и программных продуктах по итогам 2019 года.
Лидером антирейтинга стала Android с 414 обнаруженными за год уязвимостями. На втором месте расположилась Debian Linux (360 уязвимостей), а третье поделили Windows Server 2016 и Windows 10 (357 уязвимостей).
Несмотря на то, что Android оказалась худшей, на самом деле ситуация с этой ОС улучшается. В прошлом году уязвимостей было обнаружено 525, а годом ранее и вовсе 843. За всё время существования Android в ней нашли 2563 уязвимости.
При этом частично ситуацию с Android обуславливают проблемы не с самой системой, а с предустановленными приложениями.
Если говорить о всех уязвимостях 2019 года, то их было обнаружено 12 174, что существенно меньше, чем в 2018 (16 556) и в 2017 (14 714), но вдвое больше, чем в 2016 (6447).
Четверть всех уязвимостей дают возможность злоумышленникам выполнять на устройствах произвольные команды, что весьма опасно.
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