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В Китае разработана технология распознавания лиц в масках
12:17 10.03.2020 |
В Китае уже используются наиболее передовые системы электронного наблюдения, выполняющие распознавание лиц, но они хорошо работают в обычных условиях, когда лицо человека не прикрыто. Китайская компания Hanwang Technology, также известная как Hanvon, сообщила, что разработала первую в стране технологию распознавания лиц, которая может идентифицировать человека, даже когда он носит маску. Эта задача особенно актуальна в настоящий момент, когда большинство китайцев носят маски из-за вспышки коронавируса.
Разработка новой системы была начата в январе. В ее основе лежит уже проверенная технология, созданная за последние десять лет, образцовая база данных с примерно 6 млн лиц без масок и гораздо меньшая база данных лиц с масками.
Система уже доступна коммерчески. Она предложена в двух вариантах: в одноканальном, который подходит для контроля на входах в здания, и в многоканальном, который работает с несколькими камерами одновременно. По словам разработчиков, второй вариант может каждую секунду идентифицировать примерно 30 человек. При ношении маски точность распознавания составляет примерно 95%, без маски - 99,5%.
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