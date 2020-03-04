Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11

Компания Google поддержала наметившуюся с начала года тенденцию отмены мероприятий из-за опасений относительно вспышки коронавируса. Уже отменились MWC 2020 и GTC 2020, а сегодня стало известно, что конференции Google I/O в этом году тоже не будет. И это важная новость, так как традиционно на этом мероприятии компания анонсировала новые версии ОС Android. Сейчас же непонятно, когда ждать премьеру Android 11 и нового поколения смартфонов Pixel.

Google I/O 2020 должно было пройти с 12 по 14 мая в Сан-Франциско, но оно отменено «из-за опасений, связанных с коронавирусом (COVID-19), и в соответствии с рекомендациями ВОЗ». Google заявила, что в настоящее время изучает «другие способы проведения мероприятия, чтобы наилучшим образом поддерживать связь и продолжать создавать сообщество разработчиков». Попутно компания начала возвращать деньги за купленные билеты.

Скорее всего, в этом году премьера очередной версии Android задержится. Но представят ее в июне, или задержка продлится гораздо дольше, пока непонятно.