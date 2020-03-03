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Тройка Samsung Galaxy S20 растоптала конкурентов. Xiaomi Mi 10 Pro стал только пятым в новом рейтинге
15:46 02.03.2020 |
Разработчики бенчмарка Master Lu, который является китайской альтернативой AnTuTu, опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов, протестированных в феврале 2020 года.
Смартфоны линейки Samsung Galaxy S20 заняли первые три место в новом рейтинге, который возглавил Galaxy S20 Ultra. Четвертое место досталось смартфону Realme X50 Pro, а новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro смог подняться только на пятую строчку.
Шестое место досталось смартфоне iQOO 3 5G, седьмое место занимает ZTE Axon 10s Pro. Стандартная версия Xiaomi Mi 10 оказалась только на восьмой позиции чарта.
На восьмом месте оказалась раскладушка Samsung Galaxy Z Flip, замыкает десятку еще один новый смартфон с гибким экраном Huawei Mate Xs.
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