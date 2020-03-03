Киберспорт в 2020: полмиллиарда аудитории и более 1 миллиарда долларов доходов

Согласно прогнозу, доходы киберспорта в 2020 году достигнут 1,1 миллиарда долларов, аудитория киберспортивных соревнований вырастет до 495 миллиона человек.

Об этом говорится в отчете аналитической фирмы Newzoo.

Крупнейшим рынком по доходам в 2020 году будет Китай - 385,1 млн дол и Северная Америка - 252,8 млн дол.

Темпы роста киберспортивной экономики составят 15,7% в год. Основную часть (74,8%) доходов - 822,4 млн дол принесут продажа медийных прав и спонсорство. Это на 17,2% больше, чем в 2019 году.

Расходы пользователей на билеты и сопутствующие товары составят 121,7 млн дол, 116,3 принесут инвестиции издателей игр в киберспорт.

В конце 2020 года о киберспорте будут знать 2 млрд человек - на 200 млн больше, чем в 2019 году.

В 2019 году было проведено 885 основных киберспортивных событий. Совокупно они принесли 56,3 млн дол от продажи билетов, тогда как в 2018 году было 54,7 млн дол. Общий призовой фонд в 2019 году достиг 167,4 млн дол (в 2018 - 150,8 млн дол).