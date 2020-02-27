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2,8 секунды до «сотни» и 680 сил: у DS появился электрокар с соломой в салоне
12:56 27.02.2020 |
Премиальный суббренд Citroen - DS - раскрыл дизайн концепта Aero Sport Lounge, премьера которого состоится в Женеве 3 марта. Новинка представляет собой электрический кроссовер с купеобразным кузовом, 680-сильной установкой от болида Формула-E и необычными материалами в салоне.
В длину кроссовер достигает пяти метров, а покатая крыша - не столько дань модным тенденциям, сколько продуманный с точки зрения аэродинамики элемент. Передняя часть автомобиля, в том числе фальшрадиаторная решетка, имеет сложную форму - это необходимо для перераспределения воздушных потоков. Кроме того, шоу-кар получил 23-дюймовые колеса.
Для отделки салона используется плетеное трехкомпонентное микроволокно и маркетри из соломы от ателье Lison de Caunes, для обработки которой применяется технология 17 века.
Информация о поездке отображается с помощью проекции на лобовом стекле, а управлять функциями автомобиля можно как жестами, так и голосом, взаимодействуя с виртуальным помощником Iris.
Силовая установка Aero Sport Lounge основана на технологиях, которые применяются на болиде DS Techeetah, выступающем в гонках Formula E. В движение концепт приводит 680-сильный электромотор, который питает батарея емкостью 110 киловатт-часов. На одном заряде кроссовер способен проехать 650 километров. Разгон от 0 до 100 километров в час занимает 2,8 секунды.
В самой компании Aero Sport Lounge называют «прелюдией к следующим творениям». Иными словами, концепт-кар призван продемонстрировать дальнейшее развитие модельной линейки DS в целом и электромобилей в частности.
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