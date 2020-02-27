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В монитор Philips 243B1 встроена стыковочная станция
11:38 27.02.2020 |
В марте начнутся продажи монитора Philips 243B1, интересного тем, что его можно подключить к ноутбуку, используя всего один кабель. При этом аккумулятор мобильной системы будет заряжаться, а в ее конфигурации появится несколько дополнительных портов. Другими словами, в монитор Philips 243B1 встроена стыковочная станция.
Основой монитора служит панель типа IPS размером 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) с антибликовым покрытием. Для нее заявлена максимальная яркость 250 кд/м2, контрастность 1000:1 и время реакции пикселя 4 мс. Экран охватывает 91% цветового пространства NTSC и 107% цветового пространства sRGB. Есть режим с уменьшенной долей синего в подсветке экрана. Углы обзора составляют 178°. Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию. Максимальная частота обновления равна 75 Гц.
Оснащение Philips 243B1 включает видеовходы DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, и видеовыход DisplayPort (USB-C с поддержкой PD), обеспечивающий включение второго монитора цепочкой. Порт USB-C 3.2 Gen 2, к которому подключается ноутбук, может обеспечить ему до 65 Вт питания. Один из четырех нисходящих портов USB 3.2 поддерживает быструю зарядку B.C 1.2. Кроме того, монитор оснащен портом Gigabit Ethernet, двумя громкоговорителями мощностью по 2 Вт и разъемами для наушников и микрофона.
Подставка позволяет регулировать высоту в пределах 150 мм, угол поворота в пределах ±180°, угол наклона в пределах от -5° до +35° и менять ориентацию экрана. Есть точки крепления VESA. Датчик присутствия автоматически снижает яркость экрана, когда перед монитором никого нет.
Известно, что в Великобритании новинка будет стоить 239 фунтов стерлингов.
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