Финансовые новости
- |
- 27.02.20
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мессенджер WhatsApp больше не самое популярное приложение в мире
08:38 27.02.2020 |
Согласно новому отчету аналитической компании SensorTower, в мировом рейтинге самых популярных мобильных приложений в январе произошли серьёзные изменения.
2019 год стал годом стремительного роста популярности платформы для коротких видеороликов TikTok и ее китайского аналога Douyin. В декабре эти платформы отбили у Facebook звание второго по популярности приложения в мире. Первый месяц 2020 года произошёл новый прорыв - TikTok сместил бывшего лидера рейтинга, мессенджер WhatsApp.
Суммарные загрузки Douyin и TikTok из Google Play и App Store в январе превысили 104 миллиона. Рост по сравнению с январём 2019 года составил на 46% и 27% по сравнению с декабрём 2019 года.
Наибольшей популярностью приложения пользовались в Индии, Бразилии и США. За всю историю объём загрузок Douyin и TikTok превысил 1,82 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Оксана Маркарова: «Нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают»
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирус - плюс для украинских реформ. Он не оставляет власти выбора
|Це навіть не рецесія: Чому в Україні падає промисловість
|Премьериада-2020. В ожидании контролируемого волшебника
|Почему Зеленский просит Ахметова о любви по расчету
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|2,8 секунды до «сотни» и 680 сил: у DS появился электрокар с соломой в салоне
|IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса
|В монитор Philips 243B1 встроена стыковочная станция
|Toyota зарегистрировала название для «заряженных» моделей
|Мессенджер WhatsApp больше не самое популярное приложение в мире
|Дни литий-ионных батарей сочтены - заявили немецкие химики
Это интересно
|Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров
|Microsoft избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10
|Суббренд Citroen представил новейший премиальный седан
|SpaceX получила разрешение на строительство завода по сборке космического корабля для полётов на Марс
|НКЦБФР предупредила о скам-проекте, продающем свои акции за биткоины
|Власти Евросоюза требуют вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
|Samsung представила нового монстра автономности