Мессенджер WhatsApp больше не самое популярное приложение в мире

Согласно новому отчету аналитической компании SensorTower, в мировом рейтинге самых популярных мобильных приложений в январе произошли серьёзные изменения.

2019 год стал годом стремительного роста популярности платформы для коротких видеороликов TikTok и ее китайского аналога Douyin. В декабре эти платформы отбили у Facebook звание второго по популярности приложения в мире. Первый месяц 2020 года произошёл новый прорыв - TikTok сместил бывшего лидера рейтинга, мессенджер WhatsApp.

Суммарные загрузки Douyin и TikTok из Google Play и App Store в январе превысили 104 миллиона. Рост по сравнению с январём 2019 года составил на 46% и 27% по сравнению с декабрём 2019 года.

Наибольшей популярностью приложения пользовались в Индии, Бразилии и США. За всю историю объём загрузок Douyin и TikTok превысил 1,82 млрд.