Финансовые новости
- |
- 26.02.20
- |
- 20:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года
15:53 26.02.2020 |
Несмотря на то, что iPhone XR был выпущен в 2018 году, смартфон пользуется огромным спросом. Последние данные указывают на то, что в 2019 году именно Apple iPhone XR был самым популярным смартфоном, продажи которого составили 46,3 млн единиц.
Второе место занял новенький iPhone 11, продажи которого составили 37,3 млн единиц. В пятерку лидеров входят Samsung Galaxy A10, Galaxy A50 и Galaxy A20, продажи которых составили 30,3 млн, 24,2 млн и 19,2 млн смартфонов соответственно.
Премиальный iPhone 11 Pro Max разошелся тиражом 17,6 млн устройств, заняв шестое место. iPhone 8, занявший седьмое место, уступил предшественнику совсем немного, его продажи составили 17,4 млн телефонов. Восьмое место досталось Redmi Note 7 (16,4 млн смартфонов). iPhone 11 Pro занял девятое место с 15,5 млн устройств. Замыкает десятку Samsung Galaxy J2 Core.
Что касается поставок смартфонов по всему миру, Apple занимает первое и второе места более пяти лет подряд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Захочет ли Тигипко возглавить Кабмин при Зеленском
|Наступление в провинции. Зачем «слуги народа» решили уничтожить региональные партии
|Зеленский подписал закон об администрировании налогов
|За весь дом в ответе. Почему украинцы будут получать «космические» платежки за тепло
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года
|Samsung хочет сделать Android более похожим на Windows
|Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров
|Microsoft избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10
|Суббренд Citroen представил новейший премиальный седан
|SpaceX получила разрешение на строительство завода по сборке космического корабля для полётов на Марс
|НКЦБФР предупредила о скам-проекте, продающем свои акции за биткоины
Это интересно
|Samsung представила нового монстра автономности
|Volkswagen выпустит электрический спорткар с инновационной батареей
|Еврокомиссия рекомендует своим сотрудникам переходить на защищенный мессенджер Signal
|Amazon открыла полноценный супермаркет без касс
|Главный конкурент Xiaomi Mi 10. Мощные флагманы iQOO 3 и iQOO 3 5G представлены официально
|Представлен Huawei MatePad Pro — первый планшет с беспроводной зарядкой
|Агентство Consumer Reports опубликовало рейтинг ведущих автомобильных марок