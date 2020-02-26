Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года

Несмотря на то, что iPhone XR был выпущен в 2018 году, смартфон пользуется огромным спросом. Последние данные указывают на то, что в 2019 году именно Apple iPhone XR был самым популярным смартфоном, продажи которого составили 46,3 млн единиц.

Второе место занял новенький iPhone 11, продажи которого составили 37,3 млн единиц. В пятерку лидеров входят Samsung Galaxy A10, Galaxy A50 и Galaxy A20, продажи которых составили 30,3 млн, 24,2 млн и 19,2 млн смартфонов соответственно.

Премиальный iPhone 11 Pro Max разошелся тиражом 17,6 млн устройств, заняв шестое место. iPhone 8, занявший седьмое место, уступил предшественнику совсем немного, его продажи составили 17,4 млн телефонов. Восьмое место досталось Redmi Note 7 (16,4 млн смартфонов). iPhone 11 Pro занял девятое место с 15,5 млн устройств. Замыкает десятку Samsung Galaxy J2 Core.

Что касается поставок смартфонов по всему миру, Apple занимает первое и второе места более пяти лет подряд.